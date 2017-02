Köln (ots) - Live bei stern TV hat FDP-Politiker Wolfgang Kubicki die Politik von US-Präsident Donald Trump scharf kritisiert: "Er zeigt das hässliche Amerika, und das tut mir weh", sagte Kubicki im Gespräch mit Steffen Hallaschka. "Dass darüber diskutiert wird, ob Folter eine zulässige Maßnahme ist, macht mir Angst."



Zwar habe er "ein gewisses Grundverständnis dafür, dass Trump sich aufbläst", erklärte Kubicki im stern TV-Studiogespräch. Aber: "Auch der amerikanische Präsident ist auf die Verfassung der Vereinigten Staaten vereidigt. Und er kann sie nicht außer Kraft setzen, auch, wenn er das regelmäßig versucht."



Dennoch äußerte der stellvertretende Parteivorsitzende der FDP eine "gewisse Sorge, dass sich die dauernden Grenzüberschreitungen als normal etablieren." Deshalb "wird es Zeit, dass Europa und der Rest der Welt sagt: Donald Trump ist Teil der Weltgemeinschaft und hat sich an die Regeln zu halten, die wir uns in den Vereinten Nationen gegeben haben."



Die Meldung ist nur mit der Quellenangabe stern TV zur Veröffentlichung frei.



