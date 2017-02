Grüne Plantagen, üppige Sträucher, gigantische Kühlschiffe: Am neuen Stand von Marktführer Zespri werden dank modernster Technik Anbau und Verarbeitung der neuseeländischen Kiwi erfahrbar. An Stand D-04 in Halle 6.2 können die Besucher mit einer 3D-Brille die Reise der Kiwi bis auf den europäischen Markt eindrucksvoll "miterleben". Kiwianbau....

Den vollständigen Artikel lesen ...