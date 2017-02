Ozon (O3) ist ein in der Natur vorhandenes Gas. Sein Hauptmerkmal besteht in der oxidierenden und devitalisierenden Wirkung, abhängig von der eingesetzten Menge. Der grundlegende Vorteil ist, dass nach dem Abtöten von Krankheitserregern keine Reste bleiben, da sich das Gas in Sauerstoff umwandelt. Anhängespritze MOWAT Niedrige Konzentrationen von in Wasser gelöstem Ozon...

Den vollständigen Artikel lesen ...