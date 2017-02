Auf der Fruitlogistica 2017 stellen Polytrade in Kooperation mit ULMA Packaging neben horizontalen und vertikalen Schlauchbeutelmaschinen und Dehnfolienmaschinen auch ihre aktuelle Modellpalette an Traysealern vor. Diese wurden speziell für den Einsatz in diesem Sektor entworfen und gehören zu den leistungsfähigsten Maschinen ihrer Kategorie. Bild Polytrade/ULMA Packaging....

Den vollständigen Artikel lesen ...