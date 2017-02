Nach einem Raketentest des Iran sagte der neue Nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, Michael Flynn, am Mittwoch: "Wir sprechen offiziell eine Warnung gegen den Iran aus." Was er damit konkret meinte, blieb unklar.

Die US-Regierung hat nach einem iranischen Raketentest eine scharfe Warnung an Teheran ausgesprochen. Der Start des Marschflugkörpers habe die Sicherheit und Stabilität im Nahen Osten untergraben und die Leben von Amerikanern in Gefahr gebracht, sagte Michael Flynn, der Nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, am Mittwoch.

Der iranische Verteidigungsminister Hossein Dehghan hatte zuvor bestätigt, dass es einen solchen Test ...

