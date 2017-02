Am Donnerstag hat der Handel an der Börse in Tokio mit Verunsicherung begonnen. Die Händler warten auf Orientierung hinsichtlich der US-Politik. Am Vormittag gaben die großen Indizes nach.

Die Börse in Tokio hat am Donnerstag nachgegeben. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Vormittagshandel 0,3 Prozent im Minus bei 19.086 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index zeigte sich mit 1523 Zählern 0,3 Prozent schwächer.

Derzeit reagierten die Märkte stark auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...