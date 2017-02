Am Freitag will Außenminister Sigmar Gabriel in New York Gespräche bei der Uno führen. Zuvor wird er heute in Washington zu Besuch sein - und den frisch vereidigten US-Amtskollegen Rex Tillerson treffen.

Außenminister Sigmar Gabriel reist als erstes Mitglied der Bundesregierung seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump nach Washington. Er wird dort am Donnerstag seinen Kollegen Rex Tillerson treffen, der erst am Mittwochabend deutscher Zeit vom US-Senat bestätigt wurde.

"Ich wünsche mir einen direkten und persönlichen Austausch und bringe das Angebot von Freundschaft und Vertrauen mit ...

