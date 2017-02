Beim Umsatz und Gewinn erreicht Facebook abermals Höchststände. Weniger Wachstum, mehr Kosten: Facebook ist so stark wie nie zuvor, aber muss sich trotzdem neu erfinden. Wird es Mark Zuckerberg ein zweites Mal gelingen?

Mit einem Rekordquartal verabschiedet sich Facebook von seinen wilden Sturm- und Drangjahren. Umsatz, Gewinn und Aktienkurs stehen auf Spitzenniveau. Trotzdem sind viel Anleger verunsichert. Ist das alles nicht doch zu schön, um wahr zu sein? Nachbörslich stieg die Facebook-Aktie, die seit Jahresbeginn bereits 16 Prozent zulegen konnte, zunächst um mehr als zwei Prozent. Später musste sie die meisten Gewinne aber wieder abgeben.

Facebooks Nettogewinn war mit 3,57 Milliarden Dollar mehr als doppelt so groß wie im Vorjahr mit 1,56 Milliarden Dollar. Doch das Ende der Fahnenstange ist bereits in Sicht. Dahinter steckt ein Luxusproblem, das im Werbemarkt wurzelt.

Dort ist Facebook dermaßen erfolgreich, dass der Gesamtumsatz im vierten Quartal mit 8,81 Milliarden Dollar um 51 Prozent höher lag als im Vorjahr. Diese Einnahmen stammen fast komplett aus der Werbung.

Doch in der "Timeline" jedes Nutzers lässt sich nur eine begrenzte Anzahl an bezahlter Werbung zwischen die Postings von Freunden und Familie schalten, ohne diesen so verärgern, dass er irgendwann wegbleibt. Die genaue Prozentzahl an Werbung wird im Quartalsbericht nicht genannt, aber schon im November kam die Warnung, man werde 2017 nicht mehr so wie früher auf ein massives Werbewachstum als Umsatztreiber vertrauen können.

Zwar steigt auch die Nutzerschaft des sozialen Netzwerks weiter, aber ein Zuwachs von 17 Prozent auf 1,86 Milliarden ist nicht mehr kräftig genug, um die früheren Wachstumsraten aufrechtzuerhalten.

