BERLIN (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko warnt vor einer Lockerung der internationalen Sanktionen gegen Russland. Dies würde "die russische Aggression gegen die Ukraine verfestigen - und ganz Europa in Gefahr bringen", sagte Poroschenko in einem Interview der Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstag). "Wer weiß, wo (der russische Präsident Wladimir) Putin als nächstes einer russischen Minderheit zu Hilfe eilen möchte. Im Baltikum? In Bulgarien? Oder vielleicht in Deutschland?", sagte der Staatschef.

Poroschenko hatte am Montag in Berlin mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gesprochen und dabei sogar eine Verschärfung der Sanktionen gefordert. Die Strafmaßmahnen waren 2014 wegen der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland und wegen des verdeckten militärischen Eingreifens in der Ostukraine verhängt worden. Der neue US-Präsident Donald Trump erwägt eine Lockerung der Sanktionen, auch in der Europäischen Union gibt es entsprechende Stimmen.

Die Verletzung des Völkerrechts durch Russland dürfe nicht toleriert werden, mahnte der ukrainische Präsident. Russland müsse "alle seine Truppen von unserem Territorium zurückziehen, damit die Ukraine ihre territoriale Integrität und Souveränität wiederherstellen kann"./fko/DP/zb

