Chur - Andreas Walser (1908 - 1930) ist eine aussergewöhnliche Erscheinung in der Bündner Kunst- und Kulturwelt. Die Ausstellung (11.2.-16.7.), die zusammen mit der Musikerin Vera Kappeler für das Labor des Bündner Kunstmuseums konzipiert wurde, eröffnet neue Wege zu diesem früh verstorbenen Ausnahmekünstler.

Aufgewachsen als Pfarrerssohn in Chur, zog es Andreas Walser mit 20 Jahren in die Kunstmetropole Paris. Er wollte nach eigenen Aussagen "ganz und gar französisch werden". In Paris machte er bald Bekanntschaft mit berühmten Persönlichkeiten aus der Kunst- und Literatenszene. Er arbeitete wie besessen, oft unter Drogeneinfluss, und konnte schon bald einige Werke in Ausstellungen zeigen. Und doch zog es ihn immer wieder nach Graubünden, zu seinen Jugendfreunden und zu seinem Vorbild und väterlichen Freund Ernst Ludwig Kirchner.

Das künstlerische Werk von Andreas Walser ist trotz der kurzen Schaffenszeit sehr umfangreich. Die Ausstellung zeigt einen Überblick über die wichtigsten Werke und ...

