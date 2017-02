Frankfurt - Der asiatische Wirtschaftsraum setzt auf Industrie-Roboter: In nur fünf Jahren ist die Zahl der operativen Einheiten um 70 Prozent auf 887.400 (2010-2015) gestiegen. Alleine im Geschäftsjahr 2015 kletterten die Verkaufszahlen industrieller Roboter um 19 Prozent auf 160.600 Einheiten. Das ist neuer Rekord - das vierte Jahr in Folge. Dies sind Ergebnisse des World Robotics Report 2016 der International Federation of Robotics (IFR).

China macht als weltweit grösster Absatzmarkt für Industrie-Roboter alleine 43 Prozent der gesamten Verkäufe in der Asienregion - inkl. Australien und Neuseeland - aus. Südkorea folgt mit einem Verkaufsanteil von 24 Prozent und Japan mit 22 Prozent. In der Summe stehen diese drei Nationen im Jahr 2015 zusammen für 89 Prozent des Marktes in Asien und Australien.

Das Reich der Mitte wird auch in Zukunft grösster Wachstumstreiber sein und seine führende Rolle weiter ausbauen. Bis 2019 ...

