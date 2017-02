The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.02.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.02.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0027376992 HYPO NOE GRUPPE BK 06-17 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0233226205 RAIFF.SCHWEIZ GEN. 14-17 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A1ML257 KTG ENERGIE AG 12/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1MLNQ7 WL BANK AG PF.R321 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000CB83HV6 COBA STUFENZANL 12/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ8PNF8 DZ BANK IS.4327VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0KWP4 LBBW HPF 12/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1PGMR0 IKB DT.IND.BK.MTN 13/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HV2AFC6 UC-HVB MTI S.1674 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HV2AFD4 UC-HVB IS1675 12/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000WLB42V2 LBHT IS.MTN 11/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0742380412 SB CAPITAL 12/17 MTN BD01 BON USD N

CA 2G9B XFRA XS0882243453 GBL VERWALTUNG 13/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0286040331 BANK AMERI. 07/17 MTN BD02 BON EUR N

CA T4EK XFRA XS0585904443 TELEFONICA EM. 11/17 MTN BD02 BON EUR N

CA GOB XFRA FR0000125007 ST GOBAIN EO 4 EQ00 EQU EUR Y

CA A4HC XFRA LU0119364155 PIONEER-C.E.EQ.NAM.A DL D FD00 EQU EUR N

CA XPAA XFRA LU0119364239 PIONEER-CORE EU.EQ. AEOC FD00 EQU EUR N

CA X9IY XFRA LU0119424405 PIONEER-C.E.EQ.NAM.C EO C FD00 EQU EUR N

CA X9I1 XFRA LU0119433067 PIONEER-C.E.EQ.NAM.I EO C FD00 EQU EUR N

CA A4H5 XFRA LU0133630995 PIONEER-C.E.EQ.NAM.A DL C FD00 EQU EUR N

CA XPAF XFRA LU0133631530 PIONEER-C.E.EQ.NAM.C DL C FD00 EQU EUR N

CA A4HL XFRA LU0330607770 PIONEER-COR.EUR.EQ.HEOCAP FD00 EQU EUR N