The following instruments on XETRA do have their first trading day 02.02.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 02.02.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1418634959 SUN HUNG KAI 16/21 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1452546556 RH INTL FINANCE 16/21 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1453462076 LINK FIN.(KY) 09 16/26 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1492594814 TREASURE GEN. 16/21 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1495978329 TVB FINANCE 16/21 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1505680139 WUHAN METRO GR. 16/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1508842256 BK OF EAST ASIA 16/26 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS1509084775 MTR 16/26 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1528227744 SPIC 2016 USD B. 16/21 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1528227827 SPIC 2016 USD B. 16/26 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1528905919 INVENTIVE GL.INV. 16/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1529837517 YUNNAN E. INV. OV. 16/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1541978851 LOGAN PPTY HLDGS 17/22 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1545506401 KWG PROP.HLD 17/22 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1558089261 SOC. OF LLOYDS 17/47 FLR BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1560721927 LANDW.R.BK17/22NK MTN VAR BD02 BON NOK N

CA XFRA XS1560853670 ESB FINANCE 17/29 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1560862580 BANK AMERI. 17/22 FLRMTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1560863554 BANK AMERI. 17/22 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1560863802 BANK AMERI. 17/25 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1560991637 LOUIS DREYF.C. 17/22 BD02 BON EUR N

CA 3FI XFRA CA35805P1071 FRESHII INC A O.N. EQ00 EQU EUR N

CA FNWA XFRA GB00BYZN9041 FUTURE PLC LS-,15 EQ00 EQU EUR N

CA AY6 XFRA NL0000474351 AMREST HLDGS S.E. EO-,01 EQ00 EQU EUR N