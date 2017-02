Nach dem Auffinden von sechs toten Jugendlichen in einem Gartenhaus im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart steht nun die Ursache für das Austreten des tödlichen Kohlenmonoxids fest: Die Ermittler gingen davon aus, dass das giftige Gas von einem in dem Gartenhaus betriebenen Stromaggregat ausgestoßen wurde, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Das mit Benzin betriebene Gerät, das nicht in Innenräumen verwendet werden dürfe, sei sichergestellt worden.

Wer für das Aufstellen, die Installation und die Inbetriebnahme des Gerätes in dem Gartenhaus verantwortlich sei, sei Gegenstand der Ermittlungen. Die sechs Jugendlichen im Alter von 18 und 19 Jahren hatten eine private Feier veranstaltet und wurden am Sonntagmorgen vom Grundstücksbesitzer leblos aufgefunden.