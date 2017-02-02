FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 03.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.02.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.02.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
INL XETR US4581401001 INTEL CORP. DL-,001 0.241 EUR
AWC XETR US0304201033 AMERICAN WATER WKS DL-,01 0.347 EUR
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INL XETR US4581401001 INTEL CORP. DL-,001 0.241 EUR
AWC XETR US0304201033 AMERICAN WATER WKS DL-,01 0.347 EUR