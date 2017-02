FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.02.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA ZAE000030060 AFRICAN BANK INV. RC-025

ATY XFRA AU000000ARV3 ARTEMIS RESOURCES LTD

IDP XFRA US09062X1037 BIOGEN INC. DL -,0005

S3Z XFRA SG1M77906915 ASCENDAS REIT(A-REIT) UTS

3PNA XFRA GB00B18V8630 PENNON GROUP NEW LS -,407

AGB1 XFRA AT0000603709 AGRANA BET.AG INH.