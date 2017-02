Trotz einer andauernden Seitwärtskonsolidierung seit grob Mitte Dezember erweckt der bisherige Chartverlauf der Daimler-Aktie keinen ungewöhnlichen Eindruck - schließlich wurde erst vor wenigen Wochen ein großes Hindernis aus dem Weg geräumt. Jetzt kommt es auf Anschlusskäufer zunehmend an.

Zwischen März 2015 und Mitte Dezember letzten Jahres tendierte die Aktie in einem mittelfristigen Abwärtstrend und verlor von 96,07 Euro auf ein Verlaufstief von 50,83 Euro an Wert. Mitte 2016 startete schließlich eine deutliche Gegenbewegung, die über das gesamte Jahr gesehen in eine inverse SKS-Formation mündete und dadurch eine eindeutige Trendwende zur Folge hatte. In den letzten Monaten gelang es Marktteilnehmern sogar die mutmaßliche Nackenlinie um 68,52 Euro zu durchbrechen und in 2017 auf ein Verlaufshoch von 73,23 Euro anzusteigen. Seither läuft aber eine seitwärts gerichtete Konsolidierungsbewegung ab, die nach dem Ausbruch aus dem Abwärtstrend, sowie über die Nackenlinie nicht überraschend ...

