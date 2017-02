Schauspielerin Janina Uhse kann manchmal auf Leckereien einfach nicht verzichten: "Ich bin ein Genussmensch! Wenn ich gesündigt habe, bin ich am nächsten Tag einfach etwas disziplinierter und nasche weniger", sagte die 27-Jährige der Zeitschrift "Joy" (3/2017). In der Regel versuche sie nur dann etwas zu essen, wenn sie "wirklich Hunger" habe.

"Dafür aber ganz bewusst." In der Küche sei sie experimentierfreudig: "Ich probiere gerne neue Dinge aus. In letzter Zeit mache ich mir morgens oft Smoothie-Bowls - mit allem, was die Küche hergibt."