Die Vorgaben aus Asien sind schwach, die dominierenden News aus Deutschland kommen vor Börsenstart von der Deutschen Bank. Ihr Nettoverlust fiel 2016 größer als erwartet aus. Das dürfte auch den Dax-Start belasten.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte nach Einschätzung von Börsianern am Donnerstag mit leichten Verlusten in den Handel starten. Banken und Broker sagten für den Dax einen Abschlag von 0,3 Prozent voraus. Am Mittwoch war der deutsche Leitindex nach ermutigenden Konjunkturdaten und Firmenbilanzen um 1,1 Prozent auf 11.659,50 Punkte gestiegen.

Neben der anhaltenden Bilanzflut - darunter Deutsche Bank, Infineon und Daimler - stehen US-Konjunkturdaten im Fokus. Vom Arbeitsmarkt-Wochenbericht und der ...

