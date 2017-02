Stuttgart (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100050872 heruntergeladen

werden -



- Hinweis: Bildmaterial wird via KEYSTONE-Netzwerk verbreitet

und steht zum kostenlosen Download bereit unter:

http://www.presseportal.ch/de/nr/100050872 -



Zuwachs für die Platinum Edition von Porsche: Der Cayenne S und

Cayenne S Diesel gewinnen in der Sonderserie Platinum Edition durch

eine besonders hochwertige Ausstattung weiter an Attraktivität. Zur

erweiterten Serienausstattung zählen die 21-Zoll-Sport-Edition-Räder

in Platinum Seidenglanz, Achtwege-Sportsitze aus Leder inklusive

Alcantara-Sitzmittelbahnen aus dem Cayenne GTS sowie noch mehr

Komfortelemente. Zusammen mit dem Cayenne Diesel und dem Cayenne S

E-Hybrid umfasst die Platinum Edition jetzt vier Cayenne-Modelle.



Die neuen Modelle der Platinum Edition signalisieren ihre

besondere Wertigkeit durch ein dezent veredeltes Exterieur. Neben den

serienmässigen Aussenfarben Schwarz und Weiss sind optional fünf

Metallic-Lackierungen im Angebot: Tiefschwarz, Mahagoni, Purpurit,

Carraraweiss und Rhodiumsilber. Sportlich-elegante Akzente setzen das

Exterieur-Paket in hochglänzendem Schwarz, die dunkel getönte

Privacy-Verglasung im Fond sowie die Radhausverbreiterungen in

Wagenfarbe.



Die Platinum Edition steht für sportliche Funktionalität.

Bi-Xenon-Hauptscheinwerfer mit Porsche Dynamic Light System (PDLS),

Servolenkung Plus sowie der Park-Assistent vorne und hinten steigern

das mühelose Fahren im Stadt- und Langstreckenverkehr. Die

automatisch abblendenden Aussen- und Innenspiegel vermeiden die

Blendung durch rückwärtigen Verkehr.



Beim Einsteigen stellen sich die veredelten Cayenne S-Modelle mit

dem Schriftzug "Platinum Edition" auf den vorderen

Türeinstiegsblenden vor. Alle äusseren Kopfstützen tragen das

Porsche-Wappen, die Vordersitze sind beheizbar. Auch im Bereich

Infotainment sind die Platinum-Modelle mit Porsche Communication

Management (PCM) einschliesslich Online-Navigation, Connect

Plus-Modul und BOSE® Surround Sound-System serienmässig hervorragend

ausgestattet. Ein weiteres Editions-typisches Attribut ist die

sportliche Analoguhr auf der Armaturentafel.



Die Leistungs- und Verbrauchswerte der neuen Sondermodelle bleiben

unverändert. Der 309 kW (420 PS) starke

3,6-Liter-Sechszylinder-Biturbomotor des Cayenne S verbraucht je nach

Bereifung 9,8 bis 9,5 Liter Kraftstoff auf 100 Kilometer. Der V8 mit

Doppelturboaufladung des Cayenne S Diesel bringt es auf 283 kW (385

PS) und verbraucht 8,2 bis 8,0 Liter Diesel pro 100 Kilometer,

ebenfalls abhängig von der Bereifung.



Der Cayenne S Platinum Edition kostet in der Schweiz CHF 106'700,

der Cayenne S Diesel Platinum Edition CHF 110'400 (jeweils

einschliesslich Mehrwertsteuer und länderspezifischer Ausstattung).

Schweizer Kunden profitieren zudem von einer Garantieverlängerung (2

+ 2) sowie den Optionen, die im Porsche Swiss Package ohne Aufpreis

enthalten sind: ParkAssistent vorne und hinten inkl. Surround View,

LED Hauptscheinwerfer inkl. Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+)

und Digitalradio.



Originaltext: Porsche Schweiz AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100050872

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100050872.rss2



Kontakt:

Porsche Schweiz AG

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dr. Christiane Lesmeister

Blegistrasse 7

CH-6343 Rotkreuz

Telefon +41 41 487 91 16

E-Mail christiane.lesmeister@porsche.ch