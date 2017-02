NEUBIBERG/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Halbleiterhersteller Infineon hat nach einem guten Start ins laufende Geschäftsjahr die Prognosen bestätigt. Beim Umsatz werde weiter ein Anstieg von bis zu etwa sechs Prozent in Aussicht gestellt, aber auch ein Rückgang um zwei Prozent sei weiter möglich, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag in Neubiberg bei München mit. Die operative Marge werde bei voraussichtlich 16 Prozent und damit etwas höher als im Jahr davor ausfallen. Grundlage für die Prognose sei ein Eurokurs von 1,10 Dollar. Da der Euro zuletzt deutlich unter dieser Marke stand hatten einige Analysten auf eine Erhöhung der Prognose spekuliert. Dies könnte den Aktienkurs, der erst am Mittwoch auf den höchsten Stand seit 15 Jahren gestiegen ist, belasten./zb/stb

ISIN DE0006231004

AXC0025 2017-02-02/08:04