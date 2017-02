Der Börsengang des Netzwerks soll die Branche vor dem Abwärtssog retten. Doch das Start-up könnte seine beste Zeit schon hinter sich haben.

Scott Galloway ist so etwas wie der Mann für Untergangsprophezeiungen in der Techbranche. Jahrelang - und lange vor vielen anderen - wütete der Marketingprofessor etwa über die "Fehlbesetzung Marissa Mayer" als Chefin der Silicon-Valley-Ikone Yahoo und forderte ihren Rauswurf. Auf Burdas Technologiekonferenz DLD Anfang des Jahres in München überraschte Galloway erneut mit einer düsteren Prognose. Demnach dürfte der für März erwartete Börsengang des sozialen Netzwerks Snap abgeblasen werden. Das Unternehmen, früher als Snapchat bekannt, so orakelte der Hedgefund-Berater, habe seine besten Zeiten schon hinter sich.

Der Galloway-Aufschlag saß. Denn Snap ist nichts weniger als der größte Stern am Himmel der Hoffnung für das Silicon Valley. Der angestrebte Börsengang zu einer Bewertung von bis zu 30 Milliarden Dollar wäre nicht nur der größte eines US-Start-ups, seit sich Facebook im Mai 2012 auf das Parkett wagte. Snap soll vor allem den Börsenweg frei räumen für weitere hoch bewertete Unternehmen wie Uber oder Airbnb - und damit die ganze Region vor dem Abwärtssog retten.

Die Zeit drängt: Wagniskapitalfonds haben 2016 nicht zuletzt wegen des billigen Geldes so viel Kapital eingesammelt wie seit dem Platzen der Internetblase Ende des vorigen Jahrhunderts nicht mehr. Zugleich gingen zum ersten Mal seit vier Jahren ihre Investitionen in Start-ups zurück, die Zahl der Börsengänge halbierte sich im Vergleich zum Vorjahr. Vorzeigeunternehmen wie Snap und Dropbox wurden in Finanzierungsrunden zuletzt eher abgewertet, Kolosse wie Uber mit einer Bewertung von knapp 70 Milliarden Dollar lassen sich kaum noch verkaufen. So mancher Geldgeber ist deshalb alarmiert, ob die erhofften Renditen je eingefahren werden können oder doch irgendwann die Blase platzt. Snap oder nicht - das ist jetzt für das ganze Valley die Frage.

Beim Unternehmen selbst ist man zum Durchstarten bereit. Die US-Bank Morgan Stanley ist beauftragt, den Börsengang zu orchestrieren. Sowohl Nasdaq als auch die New York Stock Exchange buhlen um die Gunst der Snap-Gründer. Laut US-Medienberichten soll die Wahl auf New York gefallen sein, die Unterlagen zum Börsengang könnten noch in dieser Woche veröffentlicht werden. Als wichtiges Indiz, wie ernst es CEO Evan Spiegel mit dem Börsengang ist, gilt der Rücktritt von Michael Lynton als Chef von Sony Entertainment. Der 56-Jährige ist einer der ersten Snap-Investoren und engster Berater an Spiegels Seite. Lynton will sich nun auf seinen Posten als Verwaltungsratschef beim Börsenaspiranten fokussieren. Und kaum eine Truppe scheint das Angreifergen so in sich zu tragen wie die Snap-Gründer Spiegel und Bobby Murphy.

Schon als die zwei Stanford-Kommilitonen im Mai 2011 ihr Start-up gründeten, schien kein Platz für ein weiteres soziales Netzwerk neben Facebook mehr übrig zu sein. Snap aber punktete mit radikal Neuem - einem nur via Smartphone verfügbaren Dienst, der das Verschicken von Fotos und Videonachrichten an Freunde und Bekannte erlaubt und bei dem sich die Inhalte nach dem Ansehen selber vernichten. Snap war somit die Antwort für die mit den Facebook-Tücken groß gewordene Generation gelungen: Es versprach Spaß ohne kompromittierende Erinnerungen ...

