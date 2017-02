Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Schanghai bleibt die Börse wegen des chinesischen Neujahrsfests geschlossen.

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank hat das Niveau ihres Leitzinses bestätigt, ohne einen Zeitpunkt für den nächsten Zinsschritt zu signalisieren. Der geldpolitische Schlüsselsatz verharrte damit in der Spanne von 0,50 bis 0,75 Prozent. Der Zinsbeschluss fiel einstimmig. Börsianer und Ökonomen hatten mit diesen Beschlüssen gerechnet. In ihrem Begleittext zu der Zinsentscheidung erklärten die Währungshüter erneut, dass es "nur zu schrittweisen Erhöhungen des Zinsniveaus" kommen dürfte. Die Fed erwähnte keine neuen Entwicklungen, die sie von ihrem Zinserhöhungskurs abbringen könnte. Die Risiken für den kurzfristigen Ausblick wurden als "weitgehend ausgewogen" bezeichnet, was bedeutet, dass die Währungshüter es als gleich wahrscheinlich ansehen, dass sich die Wirtschaft besser oder schlechter als projiziert entwickelt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DAIMLER

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

EBIT Erg nSt Erg/ 4. Quartal Umsatz EBIT bereinigt u.Dritten Aktie MITTELWERT 40.612 3.714 3.707 2.259 2,20 Vorjahr 40.428 2.901 3.478 1.807 1,69

INFINEON

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (Angaben in Millionen Euro, Bilanzierung nach IFRS):

Gesamt- Segment- Erg nSt 1. Quartal Umsatz ergebnis u.Dritten MITTELWERT 1.617 232 157 Vorjahr 1.556 220 152 Vorquartal 1.675 280 225

Weitere Termine:

07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 4Q, Espoo

07:00 NL/ING Groep NV, Jahresergebnis, Amsterdam

07:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 9 Monate, Tokio

07:30 DE/Hannover Rück SE, Präsentation zur Erneuerungsrunde, Hannover

07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 4Q, Bagsvaerd

08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 3Q, Newbury

08:00 GB/Astrazeneca plc, Jahresergebnis, London

08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 4Q, Den Haag

08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 2016, Baar

12:45 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 4Q, Whitehouse Station

13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 4Q, New York

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 4Q, Seattle

22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q, Foster City

DIVIDENDENABSCHLAG

Siemens: 3,60 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-EU 11:00 Erzeugerpreise Dezember Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+0,1% gg Vj -GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Quartalsbericht zur Inflation Bank Rate PROGNOSE: 0,25% zuvor: 0,25% -US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 251.000 zuvor: 259.000 14:30 Produktivität ex Agrar 4Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +0,8% gg Vq zuvor: +3,1% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,9% gg Vq zuvor: +0,7% gg Vq

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2019 Auktion 1,95-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2030 Auktion 4,20-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2037 im Gesamtvolumen von 3 bis 4 Mrd EUR Auktion inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit November 2024 im Volumen von 0,5 bis 1,0 Mrd EUR 10:50 FR/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 6,0 bis 7,0 Mrd EUR, davon 0,25-prozentige Anleihen mit Laufzeit November 2026 1,50-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2031 11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Dezember 2027 im Volumen von 750 Mio SEK 11:30 HU/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2020 im Volumen von 18 Mrd HUF Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 im Volumen von 15 Mrd HUF Auktion 3,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2031 im Volumen 10 Mrd HUF 11:30 PL/Auktion von Nullkupon-Anleihen mit Laufzeit April 2019 Auktion 2,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2022 Auktion variabel verzinster Anleihen mit Laufzeit November 2022 Auktion variabel verzinster Anleihen mit Laufzeit Januar 2026 Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2027 im Gesamtvolumen von 3 bis 5 Mrd PLN

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.265,20 -0,41% Nikkei-225 18.914,58 -1,22% Schanghai-Comp. Kein Handel DAX 11.659,50 +1,08% DAX-Future 11.665,00 +0,63% XDAX 11.665,01 +0,63% MDAX 22.577,31 +0,50% TecDAX 1.850,21 +1,07% EuroStoxx50 3.258,92 +0,87% Stoxx50 3.004,89 +0,85% Dow-Jones 19.890,94 +0,14% S&P-500-Index 2.279,55 +0,03% Nasdaq-Comp. 5.642,65 +0,50% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,85 -23

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblicl: Vorbörslich zeichnen sich leichte Verluste an Europas Börsen ab. Schwächere Vorgaben aus Asien und ein steigender Yen vor dem Hintergrund der Unsicherheiten rund um die zukünftige Politik von US-Präsident Donald Trump sorgen für allgemeine Zurückhaltung und dafür, dass sichere Häfen tendenziell bevorzugt werden. Die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank vom Vorabend ist im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Die Währungshüter haben wie erwartet keine Änderungen vorgenommen. Sie sehen die US-Wirtschaft weiter auf Erholungspfad und stellen weitere Zinserhöhungen in Aussicht, ohne einen konkreten Zeitplan zu nennen.

Rückblick: Fester - Überwiegend gute Zahlen der Unternehmen sowie überzeugende Wirtschaftsdaten aus den USA haben zur Wochenmitte die Kontroversen rund um die Politik von US-Präsident Donald Trump zumindest kurzfristig in den Hintergrund treten lassen. Keine größere Spannung ging im Vorfeld von der geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Abend aus. Händler rechneten mit keinen größeren Akzente. Bessere Verkäufe sowohl in der Sparte Pharma wie auch im Bereich Diagnostics verhalfen Roche 2016 zu einem höheren Gewinn. Die Aktie zog um 1,9 Prozent an. Volvo machten nach Bekanntgabe der Viertquartalszahlen einen Sprung von 4,7 Prozent. Nach anfänglichen Kursgewinnen drehten BBVA ins Minus und verloren 1,4 Prozent. "Mit Blick auf die möglichen Auswirkungen der Politik Trumps auf den wichtigen Einzelmarkt Mexiko äußerte sich die BBVA im Rahmen der Telefonkonferenz zurückhaltend", sagte Markus Rießelmann von Independent Research.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Tagessieger im DAX waren Siemens mit einem Plus von 5,6 Prozent. Nach einem besser als erwartet ausgefallenen ersten Geschäftsquartal hatte Siemens seine Jahresprognose erhöht. Für die Aktie der Deutschen Bank ging es um 4,3 Prozent nach oben. Analysten äußerten sich nach der teilweisen Einigung auf eine Strafzahlung wegen russischer Wertpapierhandelsgeschäfte optimistisch, dass die Strafzahlung in den Rückstellungen der Bank schon enthalten sein dürfte und nunmehr nur noch kleinere Rechtsstreitigkeiten der Bank offen seien. Nach guten Geschäftszahlen von Apple ging es für den Zulieferer Dialog Semiconductor um 4,2 Prozent nach oben. Bei Wacker Chemie setzten nach guten Geschäftszahlen Gewinnmitnahmen ein - das Papier verlor 2,2 Prozent. Der Kurs der Wacker Tochter Siltronic legte nach guten Geschäftszahlen zu,. Bet-at-home gewannen 4,4 Prozent. Die Aktie steigt für Braas Monier in den SDAX auf. Braas gaben um 0,1 Prozent nach.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr) XDAX +0,05% auf 11.665 Punkte

Die Fed-Zinssitzung, deren Ergebnis früher am Abend bekannt wurde, gab dem Markt keine Impulse. Aktien der Deutschen Börse zeigten sich unbewegt, nachdem bekanntgeworden war, dass die Staatsanwaltschaft wegen Verdachts auf Insiderhandel gegen Unternehmenschef Kengeter ermittelt. Qiagen wurden nach Vorlage von Geschäftszahlen, die der Händler als gut bezeichnete, 0,5 Prozent höher getaxt. Positiv dürfte auch der bestätigte Ausblick aufgenommen worden sein.

USA / WALL STREET

