So schnell kann das gehen: Der neue US-Außenminister Rex Tillerson ist gerade vereidigt, da reist schon der erste Besucher aus dem Ausland an. Sigmar Gabriel will ihm "Freundschaft und Vertrauen" anbieten.

Außenminister Sigmar Gabriel besucht als erstes Mitglied der Bundesregierung seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump Washington. Er will dort am Donnerstag Vizepräsident Mike Pence und seinen Kollegen Rex Tillerson treffen, der erst am Mittwochabend vereidigt wurde. "Ich wünsche mir einen direkten und persönlichen Austausch und bringe das Angebot von Freundschaft und Vertrauen mit nach Washington", sagte Gabriel. "Wir wollen unseren amerikanischen Partnern unsere Sicht der Dinge, unsere Interessen und Werte erläutern und suchen einen guten, offenen und freundschaftlichen Dialog."

Gabriel brach am Donnerstagmorgen nur wenige Stunden nach der Vereidigung Tillersons, der früher Manager ...

