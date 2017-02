Luzern - Der Milchverarbeiter Emmi hat im vergangenen Geschäftsjahr 2016 zwar in Franken etwas mehr umgesetzt, organisch resultierte allerdings ein Rückgang. Die Gewinnprognose für das vergangene Jahr wird derweil bestätigt.

Der Konzernumsatz stieg im Berichtsjahr um 1,4% auf 3,26 Mrd CHF. Organisch, d.h. währungs- und akquisitionsbereinigt, entspricht dies aber einem Rückgang von 1,0% (H1 -0,7%). Der Akquisitionseffekt wird mit +2,3% beziffert, der Währungseffekt mit +0,1%. Die Entwicklung widerspiegle deutlich tiefere Umsätze in der Division Schweiz (organ. -2,9%), eine Einbusse von 0,2% in der Division Europa und ein Wachstum von 2,8% in der Division Americas, schreibt der Innerschweizer Konzern in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Einkaufstourismus belastet ...

