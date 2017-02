FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rückversicherer Hannover Rück hat nach Erfolgen in der Vertragserneuerungsrunde zum 1. Januar 2017 seine Jahresprognose erhöht. Die Gesellschaft erwartet nun ein währungskursbereinigtes Wachstum der Bruttoprämien für die Schaden- und Personen-Rückversicherung im niedrigen einstelligen Prozentbereich, wie der im MDAX gelistete Konzern mitteilte. Bislang hatte das Unternehmen von stabilen bis leicht rückläufigen Bruttoprämien gesprochen.

Der Nettogewinn soll 2017 jetzt die Marke von 1 Milliarde Euro überaschreiten, nachdem Hannover Rück hier bislang nur mehr als 950 Millionen Euro in Aussicht gestellt hatte. Als Ziel für die kombinierte Schaden-Kostenquote strebt die Hannover Rück unverändert einen Wert unterhalb von 96 Prozent an.

In der Erneuerungsrunde standen Verträge im Volumen von 4,685 Milliarden Euro zur Erneuerung an. Das erneuerte Prämienvolumen erreichte 4,621 Milliarden Euro, ein Rückgang bei unveränderten Wechselkursen von 1,4 Prozent in der traditionellen Rückversicherung. Unter Einbeziehung des Geschäfts der strukturierten Rückversicherung ergab sich jedoch insgesamt ein Wachstum von rund 7 Prozent.

February 02, 2017

