DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Schanghai bleibt die Börse wegen des chinesischen Neujahrsfests geschlossen.

TAGESTHEMA

Facebook ist dank des immer noch florierenden Geschäfts mit mobilen Werbeanzeigen auch im Schlussquartal 2016 stark gewachsen und hat mehr als doppelt so viel verdient wie im Vorjahr. Der Nettogewinn kletterte auf 3,57 Milliarden US-Dollar, nachdem der gleichnamige Betreiber des sozialen Netzwerks im Vorjahresquartal mit 1,56 Milliarden Dollar erstmals die Milliarde-Marke geknackt hatte. Je Aktie verdiente das US-Unternehmen aus dem Silicon Valley bereinigt 1,41 Dollar nach 79 Cent vor einem Jahr. Analysten hatten Facebook mit 1,31 Dollar deutlich weniger zugetraut. Der Umsatz schoss um 51 Prozent auf 8,81 Milliarden Dollar in die Höhe. Analysten hatten die Erlöse im Mittel lediglich auf 8,51 Milliarden Dollar geschätzt. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer erhöhte sich im vierten Quartal um 17 Prozent auf 1,86 Milliarden. Täglich auf Facebook aktiv waren im Dezember im Durchschnitt 1,23 Milliarden Nutzer. Das ist eine Zunahme um 18 Prozent. Beobachter hatten befürchtet, dass Rivale Snapchat Facebook vor allem junge Nutzer abspenstig machen könnte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:45 Merck & Co Inc, Ergebnis 4Q

13:00 Philip Morris International Inc, Ergebnis 4Q

22:01 Amazon.com Inc, Ergebnis 4Q

22:05 Visa Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 251.000 zuvor: 259.000 14:30 Produktivität ex Agrar 4Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +0,8% gg Vq zuvor: +3,1% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,9% gg Vq zuvor: +0,7% gg Vq

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.266,70 -0,34% Nikkei-225 18.914,58 -1,22% Hang-Seng-Index 23.157,62 -0,69% Kospi 2.071,01 -0,46% Schanghai-Composite Feiertag S&P/ASX-200 5.645,40 -0,14%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Händler hatten die moderate Vortageserholung nach den Verlusten durch die politischen Rundumschläge von US-Präsident Donald Trump bereits als wahrscheinliches Strohfeuer bezeichnet. Der Nikkei-225 leidet vor allem unter einem anziehenden Yen. Der HSI in Hongkong dreht deutlich ins Minus und der S&P/ASX-200 in Sydney beendete den Tag knapp behauptet - trotz positiver Handelsdaten. Der Handelsbilanzüberschuss in Australien erreichte ein Rekordniveau und übertraf die Vorhersagen. Ein in der Folge steigender Austral-Dollar drückte die Aktienkurse. Investoren suchten übergeordnet nach einem Aufhänger für die künftige Richtung an den Börsen, heißt es. Solange dieser nicht gefunden sei, gehe man auf Nummer sicher und verkaufe im Zweifelsfalle Aktien. Der Goldpreis profitiert von der Verunsicherung und auch vom schwächelnden US-Dollar. Die Fed bestätigte wie weithin erwartet das Leitzinsniveau. Das Ausbleiben von Hinweisen auf die nächste Zinserhöhung werten einige Marktakteure tendenziell als "taubenhaften" Tonfall. Auch das stützt das zinslose Gold und belastet den Dollar. Wie groß die Unsicherheit am Aktienmarkt sei, könne man daran erkennen, dass selbst positive US-Daten in Kombination mit einer stillhaltenden Fed die Aktienkurse nicht beflügeln könnten, heißt es. Technologiewerte zählen zu den klaren Gewinnern, nachdem die Geschäftszahlen von Apple in den USA gefeiert worden waren. In Taipeh ziehen Hon Hai Precision Industry (Foxconn) um 1,1 und Wistron um 1,7 Prozent an. In Tokio sinken Toyota Motor nach schwachen US-Absatzzahlen um 1,8 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Reckitt Benckiser verhandelt mit Mead Johnson Nutrition über eine Übernahme. Der Kurs schoss daraufhin um 23,7 Prozent in die Höhe. Weniger Begeisterung löste der Geschäftsbericht von Facebook aus, die Aktie des sozialen Netzwerks legte um 0,1 Prozent zu. Gewinn und Umsatz schlugen die Markterwartungen. Die Titel des Apple-Zulieferers Cirrus Logic brachen dagegen um 10 Prozent ein. Die Umsatzprognose für das laufende Quartal verfehlte die Marktvorhersagen. Die Geschäftszahlen für die abgelaufene Periode übertrafen dagegen die Erwartungen umsatz- und gewinnseitig. Nach Vorlage von Viertquartalszahlen legten Allstate um 3,7 Prozent zu. Kirby verbilligten sich nach Zahlenausweis zum vierten Quartal um 3,8 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 19.890,94 0,14 26,85 0,65 S&P-500 2.279,55 0,03 0,68 1,82 Nasdaq-Comp. 5.642,65 0,50 27,86 4,82 Nasdaq-100 5.152,69 0,70 35,92 5,94 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) x,xx Mio 1,12 Mrd Gewinner 1.442 1.888 Verlierer 1.537 1.096 Unverändert 119 133

Uneinheitlich - Ein überraschend guter ADP-Arbeitsmarktbericht, deutlich gestiegene Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und überzeugende Geschäftszahlen aus der Technologiebranche gaben den Aktienkursen Auftrieb. Von der US-Notenbank kamen dagegen keine Impulse, weil die Währungshüter nichts Neues bezüglich ihrer Zinspolitik offenbarten und die Zinsen wie erwartet unverändert ließen. Apple legten um 6,1 Prozent zu, nachdem der iPhone-Hersteller einen Rekordumsatz gemeldet und die Markterwartungen übertroffen hatte. Auch AMD schnitt besser ab als erwartet. Die Aktie sprang um 16,3 Prozent nach oben. Arconic verbuchten trotz eher enttäuschender Zahlen ein Plus von fast 11 Prozent. Sie profitierten davon, dass sich der aktivistische Hedgefonds Elliott für die Ablösung von CEO Klaus Kleinfeld stark macht. Facebook gewannen unmittelbar vor der Zahlenvorlage 2,2 Prozent.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,48 2,1 2,46 3,4 30 Jahre 3,08 1,9 3,07 1,7

Am Anleihemarkt lasteten zunächst die guten Konjunkturdaten auf den Kursen. Mit Bekanntwerden der Fed-Aussagen, die keinen Zeitpunkt für den nächsten Zinsschritt signalisierten und diesbezüglich keine Eile erkennen ließen, machten sie wieder etwas Boden gut.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9.13 Uhr % YTD EUR/USD 1,0787 +0,2% 1,0767 1,0785 +2,6% EUR/JPY 121,57 -0,3% 121,97 122,42 -1,1% EUR/GBP 0,8518 +0,1% 0,8506 0,8580 -0,1% GBP/USD 1,2664 +0,0% 1,2660 1,2570 +2,6% USD/JPY 112,70 -0,5% 113,29 113,51 -3,6% USD/KRW 1146,51 -0,6% 1153,01 1156,27 -5,0% USD/CNY 6,8817 -0,0% 6,8817 6,8817 -0,9% USD/CNH 6,8166 -0,2% 6,8310 6,8346 -2,3% USD/HKD 7,7595 +0,0% 7,7594 7,7590 +0,1% AUD/USD 0,7638 +0,8% 0,7581 0,7575 +5,9%

Der Dollar legte schon mit dem vom ADP-Bericht skizzierten überraschend kräftigen Stellenaufbau zu. Der etwas später veröffentlichte ISM-Index drückte den Euro dann bis auf gut 1,0730 Dollar. Mit Bekanntwerden der für manche Akteure einen Tick taubenhaft klingenden Fed-Beschlüsse machte die Gemeinschaftswährung dann wieder etwas Boden gut und notierte im späten US-Handel bei etwa 1,0770 Dollar. Ihr Tageshoch erreichte sie vor Bekanntgabe des ADP-Berichts bei gut 1,08 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,61 53,88 -0,5% -0,27 -1,9% Brent/ICE 56,58 56,8 -0,4% -0,22 -1,5%

Für die Ölpreise ging es nach oben, obwohl die US-Regierung einen überraschend deutlichen Anstieg ihrer Ölvorräte gemeldet hat. Auch die am Vorabend veröffentlichten neuesten Zahlen des American Petroleum Institute hatten erneut einen deutlichen Anstieg der Ölvorräte gezeigt. Laut Daten von JBC Energy hat aber die Opec ihre tägliche Fördermenge um gut 1 Million Barrel gekürzt, was rund 88 Prozent der vereinbarten Menge entspricht. Dies sei ein Zeichen, dass die beschlossenen Maßnahmen in die Tat umgesetzt würden, hieß es weiter. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI legte um 2,0 Prozent auf 53,88 Dollar zu, Brent gewann 2,2 Prozent auf 56,80 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.214,34 1.209,72 +0,4% +4,63 +5,5% Silber (Spot) 17,63 17,55 +0,5% +0,08 +10,7% Platin (Spot) 1.004,75 998,00 +0,7% +6,75 +11,2% Kupfer-Future 2,71 2,71 +0,1% +0,00 +8,3%

Mit dem zwischenzeitlich zur Stärke neigenden Dollar verlor der Goldpreis bis zum Settlement 0,3 Prozent auf 1.208,30 Dollar. Im elektronischen Handel erholte sich der Goldpreis in Reaktion auf die Fed-Aussagen, weil dem zinslos gehaltenen Edelmetall zunächst keine schnelle Konkurrenz durch höhere Anleihezinsen droht. Insgesamt werde der Goldpreis aber auch durch andauernde Unsicherheiten um die aktuelle Politik der Trump-Administration weiter gestützt, meinte ein Teilnehmer.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

US-INNENPOLITIK

Der US-Senat hat die Ernennung des langjährigen Öl-Managers Rex Tillerson zum neuen US-Außenminister bestätigt.

BEZIEHUNGEN USA/IRAN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 02, 2017 01:57 ET (06:57 GMT)

Die offizielle Bekanntgabe des iranischen Tests einer ballistischen Rakete hat eine scharfe Reaktion der Regierung des neuen US-Präsidenten Donald Trump ausgelöst. Es handle sich um ein "destabilisierendes" und "provokatives" Verhalten, erklärte der Nationale Sicherheitsberater Michael Flynn. Er fügte hinzu, dass seine Erklärung als "offizielle" Warnung an den Iran gemeint sei.

INFLATION SÜDKOREA

Verbraucherpreise Jan +2,0% (PROG: +1,5%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise Jan +0,9% (PROG: +0,3%) gg Vormonat

Verbraucherpreise Kernrate Jan +1,5% gg Vorjahr, +0,6% gg Vormonat

US-AUTOMOBILABSATZ

Januar 2017 2016 Veränderung gg Vorjahr VOLKSWAGEN 23.510 20.079 +17,1% AUDI 13.201 11.850 +11,4% BMW 21.219 21.320 -0,5% - Marke BMW 18.109 18.082 +0,1% - Marke Mini 3.110 3.238 -4,0% DAIMLER 27.900 26.962 +3,5% - Mercedes-Benz USA 25.527 24.664 +3,5% - Marke smart 324 399 -18,8% - Vans 2.049 1.899 +7,9% PORSCHE 4.602 4.354 +5,7% FORD 172.612 173.723 -0,6% GENERAL MOTORS 195.909 203.745 -3,8% FIAT CHRYSLER 152.218 171.352 -11% TOYOTA 143.048 161.283 -11,3% HONDA 106.380 100.497 +5,9% NISSAN 112.319 105.734 +6,2% HYUNDAI 46.507 45.011 +3,3%

k.A. keine Angabe

- Zahlen absolut.

MEAD JOHNSON

Reckitt Benckiser will Mead Johnson Nutrition kaufen. Gesprochen werde über ein Gebot von 90 Dollar je Aktie, teilten die Briten mit. Das Angebot entspricht einem Aufschlag von 30 Prozent auf den Aktienkurs und bewertet das US-Unternehmen insgesamt mit 16,7 Milliarden Dollar.

MICROSOFT

Fitch lässt nach dem milliardenschweren Zukauf von Linkedin durch Microsoft die Kreditwürdigkeit des Softwaregiganten unverändert. Das langfristige Emittentenausfallrating liegt weiterhin bei AA+.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 02, 2017 01:57 ET (06:57 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.