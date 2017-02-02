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EMERALD HEALTH THERAPEUTICS INC
EMERALD HEALTH THERAPEUTICS INC Chart 1 Jahr
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EMERALD HEALTH THERAPEUTICS INC1,052+4,68 %
METTRUM HEALTH CORP5,00+2,02 %
PEPINNINI MINERALS LIMITED0,005+25,00 %