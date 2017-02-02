DIE FOLGENDEN AKTIEN SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING SHARES ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
Pepinnini Minerals Ltd. PMQ AU000000PNN7 BAW/UFN
Mettrum Health Corp. 7MH CA5926891030 BAW/UFN
Emerald Health Therapeutic.Inc TBD CA29102R1064 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
Pepinnini Minerals Ltd. PMQ AU000000PNN7 BAW/UFN
Mettrum Health Corp. 7MH CA5926891030 BAW/UFN
Emerald Health Therapeutic.Inc TBD CA29102R1064 BAW/UFN