Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ArcelorMittal von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und zudem auf die "Conviction Buy List" gesetzt. Das Kursziel hob Analyst Eugene King in einer Branchenstudie vom Donnerstag von 6,00 auf 9,30 Euro an. Die 2016 überdurchschnittliche Kursentwicklung der europäischen Stahlaktien sollte sich seiner Einschätzung nach 2017 fortsetzen. Schutzzölle kämen den Preisen und der Auslastung der Produktionskapazitäten zugute. Außerdem dürfte der Sektor von geringeren Kapazitäten in China und einer möglichen Branchenkonsolidierung in Europa profitieren. Bei ArcelorMittal verwies King zudem auf positive Stahlpreiserwartungen in den USA. Auch die Sorgen über die Bilanz hätten sich nach der letzten Kapitalerhöhung verringert./gl/zb

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0007 2017-02-02/08:49

ISIN: LU0323134006