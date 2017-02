Unser Inside Wirtschaft-Korrespondent Peter Tuchman ist zufrieden mit der aktuellen Situation. Obwohl die aktuelle Regierung alles für Abschottung tut und Protektionismus in den Mittelpunkt stellt, reagiert der Markt in seiner eigenen Weise: er lässt sich davon nicht abschrecken. Was an der Wall Street wichtig war und wie der Börsen-Urgestein die aktuelle Lage bewertet, sehen Sie in der neuste Ausgabe unseres NYSEinstein Blog.

Den vollständigen Artikel lesen ...