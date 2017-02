Aktuelle News zur Daimler-Aktie in boerse.de:(02.02.2017) Daimler: Zahlen enttäuschenDie Daimler-Aktie fällt heute deutlich in den Keller - mit einem Minus von über 2% ist Daimler damit eines der Schlusslichter im Dax. Dabei dürfte das brummende Pkw-Geschäft das Wachstum des Autobauers Daimler auch in diesem Jahr stützen. Schon im vergangenen Jahr steigerte Daimler dank...

Den vollständigen Artikel lesen ...