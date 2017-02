FMW-Redaktion

Es wird jetzt schwer für den Dax - man hat das Gefühl, die Deutschen beginnen langsam aufzuwachen und realisieren, dass die deutsche Wirtschaft, also auch der Dax, vor schweren Zeiten stehen könnte angesichts des Trumpschen Protektionismus. Darauf deuten schon die gestrigen Aussagen von Siemens-Chef Kaeser hin, der erste Chef eines Dax-Konzerns, der es offen ausspricht: das sei nicht mehr das Land, das er kenne. Nun kann man verstehen, dass ein Land seine innere Sicherheit erhöhen möchte - was jedoch wirklich in jeder Hinsicht "unamerikanisch" ist, ist die geplante Lenkung der amerikanischen Wirtschaft durch die neue US-Administration! Nichts widerspricht dem Geist freien Unternehmertums, dessen wichtigster Protagonist die USA seit Jahrhunderten waren, mehr als das!

