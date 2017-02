Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

München / Grünwald (pts011/02.02.2017/08:35) - Seit dem Jahresanfang verstärkt Robert Anzenberger die Führungsmannschaft des Immobilien-Dienstleisters BGA Invest. Das Unternehmen ist marktführend bei Vermittlung und Beratung durch strukturierte Verkaufsprozesse, die ein Höchstmaß an Transparenz erfordern. Dazu gehören vor allem Immobilienveräußerungen aus Fondsvermögen, von Family Offices oder aus dem Kundenkreis von Privatbanken. Innerhalb der BGA Invest übernimmt der 50jährige Anzenberger als Partner die Leitung des Bereichs Akquisition und erweitert damit die Führungsmannschaft um Geschäftsführer Marco Schlottermüller, Hendrik Hofmann als Leiter Verkauf Gewerbe und Tino Thau als Leiter Verkauf Wohnanlagen. Anzenberger war bis 2012 mehr als 15 Jahre beim Immobilienvermittler PlanetHome AG tätig, davon die letzten sechs Jahre als Vertriebsvorstand. Anschließend arbeitete er in Leitungsfunktionen bei der HypoVereinsbank und der ERGO Versicherungsgruppe. "Die BGA Invest beeindruckt durch ihr einzigartiges, innovatives und transparentes Verkaufsverfahren, das beim Handel mit Immobilien immer größere Bedeutung gewinnt", erklärt Anzenberger: "Ich möchte dazu beitragen, mit dem Unternehmen die erreichte Spitzenposition im Markt weiter auszubauen." BGA Invest-Geschäftsführer Marco Schlottermüller ist erfreut, den anerkannten Fachmann für das Unternehmen gewonnen zu haben: "Das starke Wachstum der BGA erfordert es, unsere Führungsstruktur zu erweitern. Robert Anzenberger ist durch seine reichhaltige Vertriebserfahrung und beste Kontakte in die Immobilien- und Anlagebranche die ideale Besetzung für die neu geschaffene Position." Rund 12.000 Investoren greifen auf die Plattform zu Die BGA Invest hat sich bundesweit auf strukturierte Verkaufsprozesse für Immobilien spezialisiert. Dabei konzentriert sich das Unternehmen vor allem auf die Segmente Wohnanlagen, Mehrfamilienhäuser, Büro- und Einzelhandelsimmobilien sowie Spezialimmobilien. Die exakte Dokumentation der Verkaufsprozesse bietet dabei ein Höchstmaß an Transparenz. "Neben Fondsgesellschaften und Immobilienunternehmen nutzen daher vor allem viele Banken oder Versicherungen, aber auch Kommunen unsere Dienste", erklärt Marco Schlottermüller: "Zudem wissen sie unser deutschlandweit einmaliges Interessenten-Netzwerk zu schätzen." Rund 12.000 Nutzer greifen über die neu gestaltete Website http://www.bga-invest.de auf die Plattform zu. Steigen potenzielle Investoren in einen Kaufprozess ein, werden sie zunächst von der BGA Invest intensiv auf Seriosität geprüft und dann persönlich in allen Details betreut. Der Interessenten-Kreis reicht von Banken und institutionelle Investoren über Family Offices bis hin zu Stiftungen. "So gibt es eine große Chance, für jeden Immobilientyp die genau passenden Käufergruppen zu finden und das Geschäft zum realistischen Marktpreis abzuschließen", so Schlottermüller. Anzenberger und Schlottermüller sehen gute Voraussetzung für weiteres verstärktes Wachstum der BGA Invest. Denn die Anforderungen an die Immobilien-Verkaufsprozesse steigen stetig. Diese müssen ausführlich dokumentiert werden und ein Höchstmaß an Transparenz bieten. "Das führt dazu, dass selbst ein Handel mit einem großen Portfolio in kürzester Zeit erfolgreich abgeschlossen werden kann", so Robert Anzenberger: "Dafür bietet das System der BGA Invest in Verbindung mit dem Netzwerk die idealen Voraussetzungen." ______________________ Über die BGA Invest: Seit mehr als zehn Jahren begleitet das Beratungsteam der BGA Invest Immobilientransaktionen in ganz Deutschland. Dabei führt das Unternehmen unabhängige, strukturierte und transparente Verkaufsprozesse durch, von der ersten Bewertung der Immobilien bis zum erfolgreichen Verkauf. Vermittelt werden beispielsweise Objekte aus Fondsvermögen, von Family Offices, Kommunen oder aus dem Kundenkreis von Privatbanken. Spezialisiert hat sich das Unternehmen dabei auf die Segmente Wohnanlagen, Mehrfamilienhäuser, Büro- und Einzelhandelsimmobilien sowie Spezialimmobilien. Das Transaktionsvolumen summiert sich seit der Gründung 2006 auf einen Betrag von insgesamt mehr als 2 Milliarden Euro. Insgesamt rund 12.000 potentielle Investoren und Netzwerkpartner greifen aktuell auf die Angebots-Plattform der BGA Invest zu. Dazu gehören unter anderem Privat- und Publikumsbanken, Vermögensverwaltungen und Stiftungen. Kosten entstehen für diese erst, wenn eine Immobilie verkauft wurde. Dann wird der Prozess in einem transparenten Abschlussbericht genau dokumentiert. Geschäftsführer der BGA Invest ist Marco Schlottermüller. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.bga-invest.de Kontakt für weitere Informationen: HermesMedien, Wolfgang Ludwig Tel. 0221 - 29219282, Mail: wolfgang.ludwig@hermesmedien.de (Ende) Aussender: Ludwig Wolfgang Ansprechpartner: Wolfgang Ludwig Tel.: +49 221 29219282 E-Mail: mail@ludwig-km.de Website: www.bga-invest.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170202011

