Nassforsche Start-ups treiben etablierte Betriebe vor sich her und setzen mit ihren Ideen außer Kraft, was bisher als Gesetz galt. Und die bedrohten Traditionsunternehmen verkaufen weiter Revolutiönchen als Revolution.

Revolutionäre Schübe in stabilen Märkten existieren schon immer. Mit der Digitalisierung allerdings ist die Fortschrittsgeschwindigkeit derart gestiegen, dass Traditionsunternehmen mit ihren trägen Prozessapparaten leicht den Anschluss verlieren. Viele reagieren darauf mit einem "Das haben wir immer so gemacht". Salopp gesagt, gehen sie mit einem Messer bewaffnet zu einer Schießerei, die sie nicht gewinnen können.

Digital Natives und Digital Naives

In diesem Kampf ist allerdings nicht alles ein Start-up, was den Namen trägt. Ein Neubäcker, der von besseren Brötchen träumt, ist "nur" ein Existenzgründer, der mit gängigen Ressourcen die üblichen Produkte auf den Markt bringt. Er mag eine Gefahr für den Kollegen um die Ecke sein - eine Bedrohung des Geschäftsmodells von Großbäckereien stellt er kaum dar. Für ein echtes Start-up fehlen ihm die Innovationspower und ein skalierbares Geschäftsmodell.

"Echte" Start-ups mit genau dieser Energie verfügen über großes Gespür für Trends und menschliche Bedürfnisse. Mit einer feinen Nase für Chancen und Risiken neuer Technologien bringen sie Lösungen an den Start, die ältere Unternehmen nur schwer denken können. Sie konzipieren nicht nur out of the box, sie handeln auch nonkonformistisch. Als "digital natives" kaufen sie den "digital naives" den Schneid ab, weil sie schneller, innovativer und flexibler sind. Dazu gestalten sie die Verhältnisse im und außerhalb des Unternehmens so, wie es das beste Ergebnis verspricht.

Traditionelle Unternehmen verkaufen Revolutiönchen als Revolutionen

Dieses "Ergebnis" ist immer das Produkt, das der Kunde braucht. Es ist erstaunlich, dass gerade dieser Kundenfokus der große Vorteil junger Unternehmen ist. Sollten doch die "Alten" ihre Käufer am besten kennen. Doch bei denen sind die Kundenerwartung und das Angebot zu einer fast perfekten Schnittmenge verschmolzen. Sie optimieren zwar jedes Jahr ihre Produktlinien. Dabei bedienen sie die Erwartung der Kunden allerdings nur so weit, wie es ihre Finanzen, Prozesse und Strukturen erlauben. Der Kunde selbst ist daran gewöhnt und freut sich, wenn ihm das Marketing wieder einen Revolutiönchen als Revolution verkauft.

Er weiß ja nicht, was wirklich möglich wäre, weil er die gelegentlichen Innovationshüpfer für Quantensprünge hält. Wenn dann ein geniales Start-up den Markt mit wirklich neuen Ideen aufmischt, sind Kunde und Unternehmen zugleich perplex. Nur kann der Käufer begeistert zum Neuen greifen - oder sich über den bisherigen Partner ärgern, weil der bei altem Wein in neuen Schläuchen auf Kündigungsfristen pocht.

Natürlich haben es die neuen Player einfacher, weil sie nicht mit verwachsenen Strukturen an den Start gehen, die kaum einen schnellen Change zulassen. Sie können es sich erlauben, überzeugende Lösungen nicht an vorhandene Bordmittel zu knüpfen. Sie setzen kein ...

