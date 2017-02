Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des Verbund deutlich von 5,50 Euro auf 9,50 Euro angehoben. Das Anlagevotum bleibt unverändert bei "Sell".

Das neue Kursziel ergibt sich aus erhöhten Gewinnschätzungen, die eine Neubewertung der Strompreise widerspiegeln, schreibt das Berenberg-Analystenteam um Andrew Fisher. Allerdings liegt das Kursziel nach wie vor deutlich unter dem derzeitigen Aktienkurs. Zum Vergleich: Am Mittwoch schlossen die Verbund-Titel an der Wiener Börse bei 14,98 Euro, das ist ein Plus von 0,50 Prozent.

Die Verbund-Aktie sei im Branchenvergleich sehr teuer und obwohl das Unternehmen eine Bereinigung der Bilanz bereits in Angriff genommen hat, wird es noch einige Jahre dauern bis die Nettoverschuldung auf einem "vernünftigen Niveau" liegt, so die Experten. Die "Sell"-Empfehlung wurde in Folge beibehalten.

Die Gewinnschätzung für das laufende Geschäftsjahr 2016 liegt bei 0,95 Euro je Aktie. Die Prognosen für die beiden Folgejahre liegen bei 0,86 (2017) und 0,78 (2018) Euro je Aktie. Die Dividenden werden mit 0,28 (2016), 0,26 (2017) und 0,23 (2018) Euro je Aktie erwartet.

ISIN: AT0000746409