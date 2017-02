Hannover - Die FED hat - wie erwartet - das US-Leitzinsniveau nicht angerührt, so die Analysten der Nord LB.Die Signale aus dem Statement würden erwarten lassen, dass weitere Leitzinsschritte in 2017 zwar klar auf der Agenda bleiben würden - Hinweise auf ein baldiges Handeln enthalte der Kommentar aber nicht. Vielmehr sei der Satz, die Risiken seien ausgeglichen, enthalten geblieben. Das spreche für ein Abwarten zumindest im 1. Quartal. Offenbar möchten die Notenbanker erst konkretere Fiskalmaßnahmen der neuen Regierung sehen und dann diese geldpolitisch bewerten. Dennoch dürfte das Tempo der Zinsanhebungen in diesem Jahr auf (mindestens) zwei erhöht werden.

