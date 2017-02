Frankfurt - Nach dem "Trumponomics"-Schub im November und der anschließenden Beruhigung haben die Notierungen von Primärmetallen im Januar - auch infolge der Flucht aus dem Yuan - neuen Anlauf genommen, so die Analysten der Helaba.Der LME-Primärmetalle-Index sei dabei bis in den Bereich der November-Spitze gelangt. Hier scheine er aber nicht weiter voranzukommen. Selbst wenn er nochmal Fahrt aufnehmen sollte, stünde bereits nach einem Plus von etwa 7% eine massive langfristige Widerstandslinie im Wege. China dürfte auch nicht daran gelegen sein, dass inländische Investoren mit ihren spekulativen Käufen wichtige Inputfaktoren weiter spürbar verteuern würden. Schließlich seien die Bedingungen auf der physischen Seite eher entspannt: Die Lagerbestände würden sich auf Normalniveau befinden, sogar eher etwas ansteigen und es würden vorerst keine wirklichen Kapazitätsengpässe drohen. (Ausgabe vom 30.01.2017) (02.02.2017/fc/a/m)

