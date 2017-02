Nach zwei Tagen mit deutlichen Verlusten ist der DAX mit einem Erfolgserlebnis in den Februar gestartet. Der Leitindex kletterte bis auf 11.659 Punkte, ein Plus von 1,1 Prozent. Kurstreiber waren positive Konjunkturdaten aus Europa und den USA, aber auch starke Zahlen von Siemens. Aus charttechnischer Perspektive könnte der Sprung über das gestrige Tageshoch bei 11.723 Punkten einen schnellen Angriff auf die Hürde bei 11.800 Punkten nach sich ziehen. Die nächsten Zwischenziele auf der Unterseite finden sich bei 11.600 Punkten bzw. in der Folge bis auf 11.535 Punkte. Wie Sie auf die aktuelle Marktlage reagieren könnten, erfahren Sie im Video!