Klartext: Deutsche Telekom und Commerzbank

die Deutsche Telekom hat sich die Kleinigkeit von 3,5 Mrd. Euro gesichert - an neuen Schulden.

Chart Aktie Deutsche Telekom

Quelle: tradingview.com

Die Börse Stuttgart teilte mit, dass sich die Dt. Telekom diese Summe durch die Platzierung von insgesamt drei Anleihen sicherte. Dabei hat eine Anleihe ein Emissionsvolumen von 1 Mrd. Euro sowie einen Kupon von 0,375% und die beiden anderen sollen jeweils 1,25 Mrd. Euro Volumen haben und eine Verzinsung von 0,875% und 1,375% pro Jahr bringen. Wie nicht anders zu erwarten hat die Anleihe mit dem niedrigsten Kupon die kürzeste Laufzeit (bis 2021), während das Papier mit dem mittleren Kupon bis 2024 läuft und die Anleihe mit dem höchsten Kupon bis 2027.

Die neuen Schulden sollen u.a. zur Refinanzierung verwendet werden

Die Stückelung soll dabei 1.000 Euro je Anleihe betragen, sprich dies ist auch das Mindestanlagevolumen. Und wofür sollen diese Milliarden verwendet werden? Laut der Börse Stuttgart will die Deutsche Telekom mit dem Geld unter anderem ihrer US-Tochter "T-Mobile US" unter die Arme greifen. Dort soll es um eine Refinanzierung bestehender Schulden gehen. Und da die Laufzeiten der neuen Anleihen teilweise bis 2027 gehen, könnte hier so refinanziert werden, dass erstmal in Bezug auf diese Schulden ein paar Jahre "Ruhe" ist.

Dann der Blick auf die Commerzbank:

Nicht mehr lange, und dann steht bei der Commerzbank die Veröffentlichung der Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 an. Am 9. Februar soll es laut dem Bankhaus so weit sein. Das könnte durchaus spannend werden - und vielleicht wird das Management der Commerzbank dann auch einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr geben? 2017 wird für die Commerzbank laut eigener Planung eher ein Jahr des Umbaus werden. Die Commerzbank selbst spricht in diesem Zusammenhang von ihrer Strategie "Commerzbank 4.0". So soll es zukünftig drei "berichtspflichtige" Segmente bei der Commerzbank geben. Und diesen Monat gab es auch ein neues "Sprachrohr" der Commerzbank: Christoph Wortig wurde zum Bereichsvorstand Group Investor Relations ernannt.

Werden die geplanten Änderungen bei der Commerzbank erfolgreich sein?

Was das alles im Details für Änderungen bringen wird, werden wir dann ja sehen. Schauen wir erstmal auf die Zahlen zum 4. Quartal 2016, obwohl da naturgemäß die für 2017 anvisierten Änderungen ncoh nicht enthalten sind. Eine Sache ist mir noch aufgefallen: Die jüngst emittierte Commerzbank-Tieranleihe (nachrangiges Papier = bei Insolvenz der Commerzbank droht Totalverlust) erzielte zuletzt laut Börse Stuttgart vergleichsweise hohe Handelsvolumina. Wegen des erhöhten Risikos bietet diese Anleihe einen Kupon von 4,0% und soll bis 2027 laufen.

