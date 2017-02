Das deutsche Leitbarometer hat am Mittwoch eine Achterbahnfahrt erlebt und den Handel fester, aber deutlich unter dem Tageshoch beendet. Ob die erste Sitzungshälfte (also der starken Bullenkonter bis 11.723 Punkte) nun aber lediglich für die Galerie war oder ob tatsächlich mehr dahinter steckt, muss sich jetzt noch zeigen. Mit einem Schlusskurs oberhalb von 11.600/11.625 (Volumenkante) haben die Bullen die Delle vom Vortag jedenfalls wieder ausgebügelt und damit ihr charttechnisches Soll erfüllt. Schlussendlich war es aber nur ein Teilerfolg, denn die gestrige Tageskerze passt mit ihrer langen oberen Lunte (immerhin 64 Punkte) nicht ganz ins Turnaround-Bild, das Charttechniker nach abgeschlossenen Korrekturen normalerweise gewohnt sind. Will heißen: Die...

