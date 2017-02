FRANKFURT (Dow Jones)--Im Minus ist der DAX-Future in den Handel am Donnerstag gestartet. "Die Stimmung an der Börse hat gedreht", so ein Händler. Während die Anleger in Folge der US-Wahl die Rücksetzer an der Börse zunächst gekauft hatten, würden nun steigende Kurse für Verkäufe genutzt. Damit werde es für den DAX-Future schwer, nach oben zu laufen.

Martin Siegert, Charttechniker bei der LBBW, nennt die 11.630er Marke als die entscheidende. Ein Bruch dieser Unterstützung, wie im frühen Handel bereits gesehen, könne den Kontrakt in Richtung 11.584 führen. Erst wenn die 11.630er Marke zurückerobert werde, helle sich das charttechnische Bild auf.

Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert um 8.52 Uhr um 47 auf 11.618 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.623 und das Tagestief bei 11.594 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 3.900 Kontrakte.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 02, 2017 02:53 ET (07:53 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.