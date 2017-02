Amazon, GoPro, Merck, Ralph Lauren, Visa: Diese Zahlen könnten Sie erwarten

Die Berichtssaison geht mit Schwung weiter. Vor Börsenstart in den USA stehen u.a. die Zahlen der Pharmakonzerne AstraZeneca und Merck & Co., des Automobilzulieferers Delphi Automotive, und der Modemarke Ralph Lauren. Am Abend folgen dann die Zahlen des Internethändlers Amazon, des Kameraherstellers GoPro sowie des Kreditkartenkonzerns Visa. Mit Ausnahme von Merck & Co. sowie Ralph Lauren werden deutliche Ergebnisverbesserungen erwartet.

Vorbörslich melden ab etwa 13.00 Uhr MEZ:

AstraZeneca: Aktuelle Erwartungen (EPS): 1,18 US-Dollar; Vorjahresgewinn (EPS): 0,94 US-Dollar

Den vollständigen Artikel lesen ...