US-Notenbank hält an geldpolitischem Kurs fest

Die US-Notenbank hat das Niveau ihres Leitzinses bestätigt, aber ohne einen Zeitpunkt für den nächsten Zinsschritt zu signalisieren. Der geldpolitische Schlüsselsatz verharrte damit in der Spanne von 0,50 bis 0,75 Prozent. Der Zinsbeschluss fiel einstimmig. Börsianer und Ökonomen hatten mit diesen Beschlüssen gerechnet. In ihrem Begleittext zu der Zinsentscheidung erklärten die Währungshüter erneut, dass es "nur zu schrittweisen Erhöhungen des Zinsniveaus" kommen dürfte.

Außenminister Gabriel überraschend in die USA gereist

Als erstes Mitglied der Bundesregierung ist Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) in die USA gereist. "Die Welt wartet nicht auf uns. Wir haben drängende Themen auf der internationalen Agenda, über die sich Deutschland und Amerika, genauso wie Europa und Amerika eng abstimmen sollten", sagte Gabriel am Abend vor seinem Abflug nach Washington.

Brexit-Gesetz nimmt erste Hürde im britischen Parlament

Das Brexit-Gesetz der britischen Regierung hat eine erste Hürde im Parlament genommen. Die Abgeordneten votierten am Mittwoch im Unterhaus mit 498 zu 114 Stimmen für die Vorlage, die der Regierung förmlich die Erlaubnis erteilen soll, die Austrittsverhandlungen mit der Europäischen Union aufzunehmen.

Trump und Australiens Premier geraten sich bei Telefonat in die Haare - Presse

Ein Telefonat des neuen US-Präsidenten Donald Trump mit dem australischen Premierminister Malcolm Turnbull ist offenbar wenig diplomatisch verlaufen. Trump habe verärgert aufgelegt, als es in dem Telefongespräch zum Streit um eine Flüchtlingsvereinbarung beider Staaten gekommen sei, berichtete die Washington Post.

Neuverhandlungen von Nafta-Abkommen womöglich ab Mai

Die angestrebten Neuverhandlungen über das Freihandelsabkommen Nafta zwischen den USA, Mexiko und Kanada können womöglich im Mai beginnen. Seine Regierung habe dafür nötige Konsultationen mit dem Privatsektor in Gang gesetzt, die 90 Tage dauern sollen, sagte Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto. Ein ähnliches Verfahren werde auch die US-Regierung vor Verhandlungsbeginn starten.

US-Regierung richtet wegen Raketentests "offizielle" Warnung an Teheran

Die offizielle Bekanntgabe des iranischen Tests einer ballistischen Rakete hat eine scharfe Reaktion der Regierung des neuen US-Präsidenten Donald Trump ausgelöst. Es handle sich um ein "destabilisierendes" und "provokatives" Verhalten, erklärte in Washington der Nationale Sicherheitsberater Michael Flynn. Er fügte hinzu, dass seine Erklärung als "offizielle" Warnung an den Iran gemeint sei.

US-Senat bestätigt Tillerson als neuen Außenminister

Der US-Senat hat die Ernennung des langjährigen Öl-Managers Rex Tillerson zum neuen US-Außenminister bestätigt. In einer Abstimmung der Kongresskammer am Mittwoch bekam Tillerson 56 Stimmen, 43 Senatoren stimmen gegen ihn. Tillerson kann damit in Kürze vereidigt werden.

Südkorea Verbraucherpreise Jan +2,0% (PROG: +1,5%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Jan +0,9% (PROG: +0,3%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Jan +1,5% gg Vorjahr, +0,6% gg Vormonat

Brasilien Handelsbilanz Jan Überschuss 2,7 Mrd USD (Dez: Überschuss 4,4 Mrd USD)

