In Thüringen ist die mögliche Ersparnis durch einen Gasanbieterwechsel am größten (629 Euro pro Jahr) / Trotz größeren Sparpotenzials: Ostdeutsche wechselten Gasanbieter seltener als Westdeutsche



Wie schon 2015 wechselten auch 2016 CHECK24-Kunden aus Niedersachsen ihren Gasanbieter am häufigsten. Ebenfalls besonders wechselfreudig im vergangenen Jahr: Brandenburger und Schleswig-Holsteiner. Deutlich weniger wechselbereit waren dagegen Gaskunden aus Baden-Württemberg, Sachsen und Bayern.



Die Wechselbereitschaft lag in Thüringen nur knapp unter dem Bundesdurchschnitt, obwohl das durchschnittliche Sparpotenzial dort durch einen Gasanbieterwechsel mit 629 Euro jährlich (Stand Dezember 2016, Verbrauch: 20.000 kWh,) am größten war. Generell war die mögliche Ersparnis in den ostdeutschen Bundesländern höher als in den westdeutschen. Trotzdem entschieden sich Ostdeutsche im Schnitt seltener für einen alternativen Gasanbieter als Westdeutsche.*



Niedersachsen wechselten Gasanbieter am häufigsten, Thüringer sparten am meisten



2016 wechselten CHECK24-Kunden aus Niedersachsen (Index 1,61) im Vergleich der Bundesländer am häufigsten ihren Gasversorger. Besonders wechselfreudig waren auch Brandenburger (1,52) und Schleswig-Holsteiner (1,31). Kunden aus Baden-Württemberg (0,69), Sachsen (0,66) und Bayern (0,60) wählten nur selten einen neuen Gasanbieter.



Der Wechsel des Gasversorgers lohnte sich in Thüringen am meisten: Das Sparpotenzial für eine vierköpfige Familie mit einem Verbrauch von 20.000 kWh lag im Schnitt bei 629 Euro pro Jahr. Dennoch wechselten Thüringer nur durchschnittlich häufig ihren Gasversorger.



Auch Verbraucher aus Sachsen-Anhalt zahlten bei einem Alternativanbieter deutlich weniger als in der Grundversorgung (Ø 546 Euro weniger p. a.). Trotzdem wechselten sie vergleichsweise selten (0,81). Bremer sparten im Schnitt am wenigsten durch einen Anbieterwechsel. Dennoch lag die mögliche Ersparnis in der Hansestadt noch immer bei 361 Euro im Jahr.



Trotz größeren Sparpotenzials: Ostdeutsche wählten seltener Alternativanbieter als Westdeutsche



In den westdeutschen Bundesländern sparten Verbraucher im vergangenen Jahr durch den Wechsel des Gasanbieters bei einem Verbrauch von 20.000 kWh im Schnitt jährlich 482 Euro.** Im Osten waren es 68 Euro mehr. Trotzdem lag die Wechselbereitschaft in den ostdeutschen Bundesländern (0,93) niedriger als in den westdeutschen (1,01).



*alle genannten Preise beziehen sich auf einen Jahresverbrauch von 20.000 kWh (Vierpersonenhaushalt); Die Wechselaffinität ist als Index dargestellt. Dieser setzt den Anteil der CHECK24-Kunden, die im jeweiligen Bundesland ihren Gasanbieter gewechselt haben, in Beziehung zum Anteil der Haushalte des jeweiligen Bundeslandes: Indexwert unter 0,9 = unterdurchschnittlich häufiger Gasanbieterwechsel über CHECK24.de,Indexwert zwischen 0,9 und 1,1 = durchschnittlich häufiger Gasanbieterwechsel über CHECK24.de,Indexwert über 1,1 = überdurchschnittlich häufiger Gasanbieterwechsel über CHECK24.de.; weitere Informationen zur Methodik und den Ergebnissen unter: http://ots.de/JucBX **westdeutsche Bundesländer inkl. Berlin



Über die CHECK24 GmbH



Die CHECK24 GmbH ist Deutschlands großes Vergleichsportal im Internet und bietet Privatkunden Versicherungs-, Energie-, Finanz-, Telekommunikations-, Reise- und Konsumgüter-Vergleiche mit kostenloser telefonischer Beratung. Die Anzeige der Vergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden Preise und Konditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter über 300 Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbieter, mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushalt & Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbieter, über 400.000 Hotels, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstalter.



CHECK24-Kunden erhalten für alle Produkte konsequente Transparenz durch einen kostenlosen Vergleich und sparen mit einem günstigeren Anbieter oft einige hundert Euro. Internetgestützte Prozesse generieren Kostenvorteile, die an den Privatkunden weitergegeben werden. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt über 800 Mitarbeiter mit Hauptsitz in München.



