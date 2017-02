Berlin (ots) - Im Dezember sorgte Michael Schöttler, Inhaber von papa.online für Schlagzeilen. Als erster deutscher Papa Blog schaffte er die 100.000 Fans-Marke auf Facebook zu knacken und wurde damit zum wohl derzeit erfolgreichsten deutschen Papa-Blogger.



Nun zog Michael Schöttler das nächste Ass aus dem Ärmel und konnte sich in einer offenen Auktion die Domain papa.de für 14.500 Euro sichern.



M. Schöttler: "Es gibt im deutschsprachigen Raum keine stärkere und bessere Domain als papa.de. Ich musste diese Domain einfach haben für mein Projekt."



Papa.online wurde über Nacht komplett auf papa.de umgezogen und ist nun unter https://www.papa.de aufrufbar.



M. Schöttler: "Natürlich war das eine menge Arbeit, da der Name und das Logo überall geändert werden musste, aber es hat sich gelohnt. Jetzt gehen wir auf die Suche nach Sponsoren. Morgen sind wir z.B. auf der Spielwarenmesse in Nürnberg. Wir haben noch viel vor mit dem Projekt und suchen nun nach Investoren.



OTS: papa.online newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121807 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121807.rss2



Pressekontakt: imwebsein GmbH vertreten durch den Geschäftsführer Michael Schöttler Berliner Str. 119 16515 Oranienburg Telefon: 03301-573450 Fax: 03304-24729079 E-Mail: service@imwebsein.de https://imwebsein.de USt-ID-Nr.: DE 284034709 eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Neuruppin Handelsregisternummer HRB 9647



Presseanfragen an redaktion@papa.de oder direkt 03301 5734517