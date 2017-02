Frankfurt - Das Angebot am EWU-Primärmarkt bleibt ungebrochen hoch, berichten die Analysten der Helaba.Heute stehe zunächst das spanische Schatzamt auf der Agenda, das mit drei konventionellen SPGBs und einer inflationsindexierten Anleihe insgesamt bis zu 5 Mrd. EUR aufnehmen wolle. Der jüngste Umschwung in der Risikowahrnehmung der Marktteilnehmer habe zuletzt wieder für tendenziell steigende Renditen gesorgt - was sich gleichwohl nicht auf spanische Staatstitel beschränke.

