Bad Marienberg - Mit der Inbetriebnahme des Testturms in Rottweil treibt thyssenkrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) die Transformation seiner Aufzugssparte und der gesamten Aufzugsindustrie weiter voran, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...