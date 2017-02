Düsseldorf/Leipzig (ots) - Die ARD übergibt heute in Düsseldorf erstmals Programmprämien an Produzentinnen und Produzenten, die im Rahmen des ARD-Leistungsmodells für besonders erfolgreiche Produktionen ausgezeichnet werden.



Die Prämien in Höhe von insgesamt rd. 3,2 Millionen Euro werden in sieben Genres - vom Kinderfilm bis zur Serie - vergeben und sind für neue ARD-Projekte zweckgebunden. Das Leistungsmodell ist Teil der ARD-Selbstverpflichtung Eckpunkte 2.0 für ausgewogene Vertragsbedingungen und eine faire Aufteilung der Verwertungsrechte.



"Das Leistungsmodell zielt darauf ab, Produzenten dabei zu unterstützen, noch mehr innovative und wettbewerbsfähige Qualitätsproduktionen für die ARD zu entwickeln", so die ARD-Vorsitzende und Filmintendantin Karola Wille: "Mit der ARD-Programmprämie haben wir ein neues Modell für eine besondere Würdigung von öffentlich-rechtlicher Programmqualität etabliert. Ich gratuliere allen Ausgezeichneten herzlich und freue mich auf spannende, zukunftsweisende neue Produktionen, die nun mit Hilfe der ARD-Programmprämie angeschoben werden."



Beim Leistungsmodell werden besondere qualitative Leistungen, die sich in herausragenden und prestigeträchtigen Preisen und Nominierungen einer Produktion niederschlagen, nach einem Punktemodell bewertet. Auch die Zahl der Ausstrahlungen in der ARD-Senderfamilie wird dabei berücksichtigt.



Die in den sieben Genres jeweils zehn erstplatzierten Auftragsproduzenten erhalten eine Prämie in Form von zweckgebundenen Entwicklungsverträgen für ein neues Projekt für die ARD.



In der Laufzeit des Eckpunkte-Papiers bis 2020 wird die ARD über die ARD-Programmprämie insgesamt rund 13 Millionen Euro für neue Programmentwicklungen zur Verfügung stellen. Die Mittel werden über den von der KEF bewilligten Mehrbedarf für die Eckpunkte 2.0 gedeckt.



Informationen zu den Ausgezeichneten Produktionen: http://www.ard. de/home/intern/presse/pressearchiv/Auszeichnungen_fuer_besonders_erfo lgreiche_Produktionen/3817306/index.html



Hintergrund zu den Eckpunkten 2.0 http://www.ard.de/home/intern/pr esse/pressearchiv/TV_Produktionen__Eckpunkte_2_0___Innovation_und_Vie lfalt/2445158/index.html



