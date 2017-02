The changes below will take effect as per 3 February 2017.



ISIN DK0060774719 ---------------------------------------------- Name Handelsinvest Offensiv (AK) ---------------------------------------------- New name Handelsinvest Offensiv 80 (AK) ---------------------------------------------- Short name HAIOFA ---------------------------------------------- New short name HAIOF80A ---------------------------------------------- Order Book ID 131861 ----------------------------------------------



ISIN DK0060774636 ---------------------------------------------- Name Handelsinvest Offensiv 60 (AK) ---------------------------------------------- Short name HAID60A ---------------------------------------------- New short name HAIO60A ---------------------------------------------- Order Book ID 131860 ----------------------------------------------



For further information, please contact: Asta Jepsen, Surveillance, tel. +45 33 93 33 66



