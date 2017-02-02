ZUM 03. FEBRUAR 2017 ERGEBEN SICH FOLGENDE AENDERUNGEN IN DEN DEUTSCHEN AKTIENINDIZES:
EFFECTIVE FEBRUARY 3rd, 2017, BELOW CHANGES WILL COME INTO EFFECT DUE TO MODIFICATIONS IN SHARE INDICES:
FOLGENDES INSTRUMENT WIRD IN DIE INSTRUMENTGRUPPE SDX1 AUFGENOMMEN:
THE FOLLOWING INSTRUMENT WILL BE INCLUDED IN THE SDX1 INSTRUMENT GROUP:
NAME KUERZEL ISIN INSTR.GROUP (OLD) INSTR.GROUP (NEW)
BET-AT-HOME.COM AG ACX DE000A0DNAY5 GER0 SDX1
FOLGENDE INSTRUMENTE WERDEN IN DIE INSTRUMENTGRUPPE LUX0 AUFGENOMMEN:
THE FOLLOWING INSTRUMENTS WILL BE INCLUDED IN THE LUX0 INSTRUMENT GROUP:
NAME KUERZEL ISIN INSTR.GROUP (OLD) INSTR.GROUP (NEW)
BRAAS MONIER BD.GR. BMSA LU1075065190 SDX1 LUX0
BRAAS MONIER BD.GR. TEND BSMB LU1498426326 SDX1 LUX0
BITTE BEACHTEN SIE, DASS BEI ALLEN VORGENANNTEN AENDERUNGEN DIE OFFENEN ORDERS IN DEN BETROFFENEN INSTRUMENTEN NICHT GELOESCHT WERDEN.
PLEASE NOTE THAT NO OPEN ORDERS IN THE INSTRUMENTS AFFECTED BY THE ABOVE MENTIONED CHANGES WILL BE DELETED.
SOLLTEN SIE NOCH FRAGEN HABEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN DIE XETRA TRADING HELPLINE.
PLEASE DO NOT HESITATE TO CONTACT THE XETRA TRADING HELPLINE FOR ANY FURTHER QUESTIONS YOU MAY HAVE.
EFFECTIVE FEBRUARY 3rd, 2017, BELOW CHANGES WILL COME INTO EFFECT DUE TO MODIFICATIONS IN SHARE INDICES:
FOLGENDES INSTRUMENT WIRD IN DIE INSTRUMENTGRUPPE SDX1 AUFGENOMMEN:
THE FOLLOWING INSTRUMENT WILL BE INCLUDED IN THE SDX1 INSTRUMENT GROUP:
NAME KUERZEL ISIN INSTR.GROUP (OLD) INSTR.GROUP (NEW)
BET-AT-HOME.COM AG ACX DE000A0DNAY5 GER0 SDX1
FOLGENDE INSTRUMENTE WERDEN IN DIE INSTRUMENTGRUPPE LUX0 AUFGENOMMEN:
THE FOLLOWING INSTRUMENTS WILL BE INCLUDED IN THE LUX0 INSTRUMENT GROUP:
NAME KUERZEL ISIN INSTR.GROUP (OLD) INSTR.GROUP (NEW)
BRAAS MONIER BD.GR. BMSA LU1075065190 SDX1 LUX0
BRAAS MONIER BD.GR. TEND BSMB LU1498426326 SDX1 LUX0
BITTE BEACHTEN SIE, DASS BEI ALLEN VORGENANNTEN AENDERUNGEN DIE OFFENEN ORDERS IN DEN BETROFFENEN INSTRUMENTEN NICHT GELOESCHT WERDEN.
PLEASE NOTE THAT NO OPEN ORDERS IN THE INSTRUMENTS AFFECTED BY THE ABOVE MENTIONED CHANGES WILL BE DELETED.
SOLLTEN SIE NOCH FRAGEN HABEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN DIE XETRA TRADING HELPLINE.
PLEASE DO NOT HESITATE TO CONTACT THE XETRA TRADING HELPLINE FOR ANY FURTHER QUESTIONS YOU MAY HAVE.